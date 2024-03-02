В субботу 24-й тур чемпионата Германии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Бундеслига, 24-й тур

Бохум – РБ Лейпциг – 1:4

Голы: Виттек, 7 – Ольмо, 30, Опенда, 68, Ордец, 71 (аг.), Поульсен, 73

Удаление: Квартенг, 86 (Бохум, красная карточка)

Дармштадт – Аугсбург – 0:6

Голы: Титц, 2, 85, Йенсен, 12, Демирович, 20, 29, Варгас, 25

Хайденхайм – Айнтрахт – 1:2

Голы: Пирингер, 59 – Гимбер, 39 (аг.), Нкунку, 49

Майнц – Боруссия М – 1:1

Голы: Буркардт, 12 – Нгуму, 55

Удаление: Кор, 84 (Майнц, вторая желтая карточка)

Унион Берлин – Боруссия Д – 0:2

Голы: Адейеми, 41, Маатсен, 90

Вольфсбург – Штутгарт – начало матча в 19:30

Бавария снова оступилась, расписав ничью с Фрайбургом – Байер получил шанс оторваться на 10 очков

РБ Лейпциг на выезде уверенно одолел Бохум. Хозяева шокировали соперника уже на первых минутах, но Симонс совсем скоро сумел восстановить статус-кво. Арбитр, однако, гол не засчитал и во второй раз болельщики увидели мяч в сетке лишь в середине тайма. После перерыва Опенда вывел "быков" вперед, а затем Ордец срезал сферу в собственные ворота. Поульсен добил рурцев и позволил Лейпцигу закрепиться на пятой строчке турнирной таблицы.

Дармштадт подтвердил реноме главного неудачника сезона в матче с Аугсбургом, пропустив от соперника 6 сухих голов. Баварцам удалось подняться сразу на десятую строчку, тогда как новичок Бундеслиги остается главным кандидатом на понижение в классе.

Айнтрахт в гостях удержал победу над Хайденхаймом. "Орлам" удалось прервать трехматчевую безвыигрышную серию и закрепить свои позиции в зоне Лиги конференций.

Дортмундская Боруссия одержала непростую победу над Унионом. "Шмели" забили берлинцам гол в раздевалку, но несмотря на незначительное преимущество счет оставался шатким до последней минуты, пока Маатсен не снял все вопросы относительно обладателя трех очков. Боруссия продолжает опережать РБ Лейпциг на одно очко и отстает от топ-3 на 3 пункта.

В еще одной игре Майнц дома отобрал очки у менхенгладбахской Боруссии, расписав с ней боевую ничью. В конце встречи хозяева остались в меньшинстве, но "жеребцы" не смогли реализовать численное преимущество. "Карнавальщики" остаются на дне турнирной таблицы и имеют отрыв от Дармштадта лишь в 3 балла.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ