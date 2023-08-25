РБ Лейпциг начал сезон с разгромной победы над Баварией в Мюнхене, но это был матч за Суперкубок. Чемпионат же у "ротен буллен" стартовал с поражения от Байера в Леверкузене. Конечно же, в первой домашней игре подопечные Марко Розе не собирались играть на ничью – тем более, что в соперниках был Штутгарт, который сохранил прописку в элите только в стыковых матчах, да еще и продал лидера в Ливерпуль.

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Тем не менее, в первом тайме хозяева потерпели поражение. Они доминировали, нанеся вдвое больше ударов, однако большинство из них было заблокировано или оказалось неточным – вюртембержцы даже имели лучший показатель ожидаемых голов. Преимущество в остроте они конвертировали в гол Гирасси на 35-й минуте.

Таким образом, Серхиу стал первым футболистом Штутгарта с 2004 года, которому удалось забить три мяча в первых двух турах Бундеслиги. Последний раз это удавалось легендарному Какау.

Отдыхать команды отправились при счете 0:1 в пользу гостей, однако во втором тайме все вернулось на свои места. Причем сразу. Уже на 48-й минуте РБ Лейпциг претендовал на пенальти, а на 51-й минуте статус-кво восстановил Хенрикс. Еще через две минуты Опенда забил второй гол в ворота Штутгарта, однако его отменили из-за офсайда.

Отличиться легально Луа смог на 66-й минуте с передачи Раума. Бельгиец стал первым футболистом в недолгой истории РБ Лейпцига, которому удалось забить в своих двух стартовых матчах Бундеслиги. Правда, это был третий гол – за три минуты до этого "быков" вывел вперед Ольмо. Дани имеет уже 5 голов за три поединка в начале сезона.

Ему ассистировал Хави Симонс. Именно он и превратил победу РБ Лейпцига в разгром – на 74-й минуте голландец ассистировал Камплю, на 76-й установил окончательный счет. 5:1. Это самое крупное поражение Штутгарта в противостоянии с "ротен буллен" (были также и 0:4 в 2021 году).

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