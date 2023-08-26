В субботу 2-й тур чемпионата Германии продолжили два несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 2-й тур

Бохум – Боруссия Д – 1:1

Голы: Штогер, 13 – Мален, 56

Хайденхайм – Хоффенхайм – 2:3

Голы: Бесте, 26, Пирингер, 58 – Байер, 77, Кадержабек, 80, Крамарич, 90 (п.)

Нереализованный пенальти: Бесте, 16 (Хайденхайм)

Дармштадт – Унион Берлин – 1:4

Голы: Мелем, 25 – Госенс, 4, 35, Беренс, 39, Духи, 65

Удаление: Ааронсон, 22 (Унион, вторая желтая карточка)

Кельн – Вольфсбург – 1:2

Голы: Вальдшмидт, 55 – Винд, 62, 73

Фрайбург – Вердер – 1:0

Гол: Филипп, 90+6

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Дортмундская Боруссия неожиданно потеряла очки с Бохумом. Один из неудачников прошлого сезона с украинским защитником Иваном Ордецем в составе вышел вперед уже в начале матча. В середине тайма Хофманн мог удваивать преимущество хозяев, но попал в перекладину. Все что удалось "шмелям" – это гол в начале второго тайма. Нмеча имел шанс вырвать для гостей победу, но на его пути стала стойка.

Настоящее безумие устроили Хайденхайм и Хоффенхайм. Новичок Бундеслиги заработал право на пенальти за игру рукой в середине тайма, но Бесте не сумел переиграть Бауманна. Уже через 10 минут Ян-Никлас реабилитировался, красиво закрутив в дальний угол. После перерыва хозяева забили второй раз и запахло сенсацией. Однако, опыт быстро поставил на место молодой задор – гости в течение трех минут восстановили статус-кво, а уже в добавленное время Крамарич с пенальти поставил жирную точку в матче.

Дармштадт после поражения на выезде Айнтрахту потерпел разгром и перед собственными болельщиками. Унион забил уже в начале встречи, однако в середине тайма остался в меньшинстве – Ааронсон ушел с поля за вторую желтую карточку. Хозяева сразу же сравняли, но на отдых ушли проигрывая 1:3. Духи после перерыва довершил разгром ударом головой после навеса с углового.

Вольфсбург на выезде оформил камбэк с Кельном. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва "козлы" вышли вперед. "Волки" в ответ в течение 11 минут создали три стопроцентных момента, два из которых пришлись в цель (один раз мяч попал в перекладину). Как следствие – волевая победа подопечных Нико Ковача.

В еще одном матче Фрайбург одолел Вердер. Практически равная игра шла к безголевой ничьей, пока на шестой (!!!) добавленной минуте Филипп с лету не попал в нижний угол, принеся бременцам неожиданные три очка.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ