У поєдинку 2-го туру чемпіонату Німеччини Борусія М на своєму полі поступилась Байєру (0:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

У центральному матчі дня менхенгладбаська Борусія приймала Байєр. Команди по-різному стартували у новому сезоні: "жеребці" влаштували справжнє побоїще з Аугсбургом (4:4), в той час як "фармацевти" здобули непросту перемогу над РБ Лейпциг (3:2).

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Перші хвилини були за Байєром, однак після 10 хвилин тиску господарі вирівняли становище. Леверкузенці приспали пильність суперника і на 18-й хвилині вибухнули красивою комбінацією: Джака прийняв навіс у штрафному ліворуч і головою скинув на Грімальдо, той перевів на Боніфейса, який вгатив сферу у сітку. Вже за дві хвилини розкішним ударом відзначився сам Джака, але через офсайд взяття воріт було скасовано.

Байєр буквально затис Борусію у свої лещата, накочуючи атаку за атакою – лише самовіддана гра захисників не дозволяла супернику вчинити розгром.

На останніх хвилинах Онара втік правим флангом, віддав на Чванчару, але той у падінні не влучив як слід по м'ячу. За мить подібну комбінацію у відповідь організував Байєр і вже Боніфейс не зумів влучно замкнути. На відпочинок Борусія пішла поступаючись 0:2 – на шостій доданій хвилині Та зумів подвоїти перевагу гостей.

Після перерви Боніфейс оформив дубль: Вірц стартував зі свої частини поля, на швидкості протягнув м'яч і віддав пас низом поміж захисників у штрафний – Віктор зумів на мить випередити Омліна, який кидався в ноги, і протовхнути сферу у сітку.

В середині другого тайму Ітакуро мав розкішний шанс скоротити, але замкнув навіс з кутового прямо у Градецкі. Господарі продовжили шукати моменти біля воріт суперника, аби забити бодай гол престижу, але поєдинок так і завершився розгромною перемогою Байєра.

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