В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы Байер феерично разбил Ниццу. Смотрите видео голов и обзор матча Байер – Ницца на "Футбол 24".

Немцы вышли вперед уже на 11 минуте, когда после роскошного паса Байли свой выход один на один реализовал Амири. Уже через 5 минут Баумгартлингер забросил на Аларио в штрафную, а тот мощным ударом от перекладины удвоил преимущество. Гуири до перерыва один мяч отыграл.

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Во второй половине Диаби после прессинга защитника очень легко забил третий гол "фармацевтов". Далее Беллараби оформил быстрый дубль, а Вирц добил соперника, который сумел перед финальным свистком ответить голом Клода Мориса.

Эта победа сделала Байер лидером группы C с 3 очками (столько же у Хапоэля Беэр-Шевы), однако немцы имеют гораздо лучшую разницу мячей.