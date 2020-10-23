У матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи Байєр феєрично розбив Ніццу. Дивіться відео голів та огляд матчу Байєр – Ніцца на "Футбол 24".

Німці вийшли вперед вже на 11 хвилині, коли після розкішного пасу Байлі свій вихід віч-на-віч реалізував Амірі. Вже за 5 хвилин Баумгартлінгер закинув на Аларіо до штрафного, а той потужним ударом від поперечки подвоїв перевагу. Гуірі до перерви один м'яч відквитав.

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У другій половині Діабі після пресингу захисника дуже легко забив третій гол "фармацевтів". Далі Белларабі оформив швидкий дубль, а Вірц добив суперника, який зумів перед фінальним свистком відповісти голом Клода Моріса.

Ця перемога зробила Байєр лідером групи C із 3 очками (стільки ж у Хапоеля Беєр-Шеви), однак німці мають набагато кращу різницю м'ячів.