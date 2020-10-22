Лига Европы, групповой этап, 1-й тур

Группа A

Янг Бойз – Рома – 1:2

Голы: Нсаме, 14 (пен.) – Перес, 69, Кумбулла, 74

ЦСКА – ЧФР Клуж – 0:2

Голы: Рондон, 53, Дьяк, 74 (пен.)

Группа B

Дандолк – Мольде – 1:2

Голы: Маррей, 35 – Хуссейн, 61, Омоиджуанфо, 72

Рапид Вена – Арсенал – 1:2

Голы: Фунтас, 51 – Луис, 70, Обамеянг, 74

Группа C

Байер – Ницца – 6:2

Голы: Амири, 11 Аларио, 16 Диаби, 61, Белльараби, 79, 83, Вирц, 87 – Гуиро, 31 Морис, 90

Хапоэль Беэр-Шева – Славия – 3:1

Голы: Агудело, 45, Аколаце, 86, 88 – Провод, 75

Игроки Янг Бойз быстро открыли счет благодаря реализованному пенальти. Несмотря на статус фаворита, Рома не создавала много моментов, но в середине второго тайма подопечные Паулу Фонсеки сумели сравнять счет, а через несколько минут Кумбулла после паса Мхитаряна вывел римлян вперед. Волевая победа итальянцев.

Также в группе А отношения выясняли ЦСКА и ЧФР Клуж. Румыны дважды без ответа отличились в воротах соперника и возглавили квартет.

Арсенал в очередной раз шокировал своих фанатов, пропустив первым от венского Рапида, мяч "привез" голкипер Бернд Лено. Однако радость австрийцев продолжалась недолго, Давид Луис и Обамеянг за 4 минуты смогли вывести "канониров" вперед и зафиксировать финальный результат.

Сенсационный участник группового этапа ЛЕ ирландский Дандолк неожиданно открыл счет против Мольде. Шведы смогли прийти в себя только во втором тайме, где ответили наглому сопернику двумя голами и вырвали победу.

Байер полностью оправдал статус фаорита группы С. "Фармацевты" забили бедной Ницце 6 мячей, на что французы ответили лишь двумя. Героем поединка стал форвард Байера Беллараби, который отметился дублем.

Хапоэль Беэр-Шева принимал пражскую Славию. Израильтяне без особых проблем одолели чехов, на три гола хозяев гости ответили лишь одним. Таким образом Хапоэль Беэр-Шева пока уступает Байеру в группе С только по дополнительным показателям.

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