Баджо шокировал признанием и вынес приговор современному футболу
"Божественный Хвостик" Роберто Баджо признался, что перестал смотреть игру миллионов.
"Сейчас я живу в деревне: рублю дрова, езжу на тракторе.
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Я не смотрю футбол, он перестал меня развлекать. Когда я включаю телевизор, то вижу там много своих бывших коллег, которые пытаются выглядеть профессорами, но я помню, что они на поле не могли сделать и трех движений", – цитирует Баджо журналист Николо Скира в своем твиттере.
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