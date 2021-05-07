"Сейчас я живу в деревне: рублю дрова, езжу на тракторе.

"Возможно, на небесах ты снова обуешь свои бутсы": Баджо написал трогательное прощальное письмо Паоло Росси

Я не смотрю футбол, он перестал меня развлекать. Когда я включаю телевизор, то вижу там много своих бывших коллег, которые пытаются выглядеть профессорами, но я помню, что они на поле не могли сделать и трех движений", – цитирует Баджо журналист Николо Скира в своем твиттере.

Ранее компания Netflix анонсировала съемки ленты о легендарном нападающем сборной Италии и обладателе "Золотого мяча-1993".

"Мне наложили 220 швов. Я умолял маму, чтобы она меня убила, если любит". Правила жизни Роберто Баджо