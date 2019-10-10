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Netflix выпустит ленту о Роберто Баджо

11:50 13 Читати українською
Netflix выпустит ленту о Роберто Баджо
Роберто Баджо / Omega

Корпорация Netflix в сотрудничестве с итальянской компанией Mediaset снимет 7 фильмов, один из которых будет посвящен легендарному форварду сборной Италии Роберто Баджо.

Совместная американо-итальянская лента о "Божественной Хвостика" должна выйти в 2020 году, сообщает Reuters.

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В данный момент известно, что сценарий кинокартины будет основан на биографической книге Рафаэле Наппи. Главную роль в фильме исполнит итальянский актер Андреа Арканджели. Кроме того, Netflix планирует снять также еще один фильм, посвященный кальчо. Скорее всего, его основной темой станут итальянские тифози.

Роберто Баджо является одним из самых ярких итальянских игроков 80-х-начала 2000-х. Он защищал цвета Виченцы, Фиорентины, Ювентуса, Милана, Болоньи, Интера и Брешии. Он завоевал "Золотой мяч-1993", а в составе сборной Италии стал вице-чемпионом мира год спустя.

"Мне наложили 220 швов. Я умолял маму, чтобы она меня убила, если любит". Правила жизни Роберто Баджо

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