Бадель вернулся в Фиорентину через год после перехода в Лацио

Хорватский хавбек Милан Бадель решил вернуться в Фиорентину.

Фиорентина на официальном сайте объявила о возвращении хорватского опорного полузащитника Милана Баделя. По информации портала Transfermarkt "фиалки" оформили аренду сроком на 1 год.

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Напомним, Бадель покинул Фиорентину только прошлым летом. Тогда хорват решил продолжить карьеру в Лацио, за который сыграл 26 матчей и забил один гол.

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Хавбек выступал за "фиалок" на протяжении 2014-2018-х годов. Также Бадель играл за немецкий Гамбург, загребское Динамо и другие хорватские клубы.