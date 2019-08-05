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Бадель повернувся у Фіорентину через рік після переходу в Лаціо

19:12 169 Читать на русском
Бадель повернувся у Фіорентину через рік після переходу в Лаціо
Мілан Бадель / Соцмережі

Хорватський хавбек Мілан Бадель вирішив повернутись у Фіорентину.

Фіорентина на офіційному сайті оголосила про повернення хорватського опорного півзахисника Мілана Баделя. За інформацією порталу Transfermarkt "фіалки" оформили оренду терміном на 1 рік.

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Нагадамо, Мілан Бадель покинув Фіорентину лише минулого літа. Тоді хорват вирішив продовжити кар'єру в Лаціо, за який зіграв 26 матчів та забив один гол.

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Хавбек виступав за "фіалок" впродовж 2014-2018-х років. Також Бадель грав за німецький Гамбург, загребське Динамо та інші хорватські клуби.

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Теги
Трансфери Мілан Бадель Мілан Бадель Лаціо Лаціо Фіорентина Фіорентина Італія Трансфери Чемпіонату Італії
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