Индзаги не исключает уход Милинковича-Савича из Лацио

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги прокомментировал возможный уход полузащитника своей команды Сергея Милинковича-Савича

"Безусловно, я хотел бы, чтобы Милинкович-Савич остался в Лацио, но мы должны рассмотреть предложения по нему. Не исключено, что футболист может покинуть нашу команду", – цитирует Симоне Индзаги Football-Italia.

Манчестер Юнайтед близок к подписанию Милинковича-Савича, – СМИ

Напомним, в услугах сербского полузащитника заинтересован ПСЖ, но главным претендентом на соперника сборной Украины в квалификации к Евро-2020 является Манчестер Юнайтед.

К слову, в прошлом сезоне в активе Милинковича-Савича 41 матч за Лацио во всех турнирах, где 24-летний футболист забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів