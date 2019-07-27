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Индзаги не исключает уход Милинковича-Савича из Лацио

22:08 8 Читати українською
Индзаги не исключает уход Милинковича-Савича из Лацио
Сергей Милинкович-Савич / Лацио

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги прокомментировал возможный уход полузащитника своей команды Сергея Милинковича-Савича

"Безусловно, я хотел бы, чтобы Милинкович-Савич остался в Лацио, но мы должны рассмотреть предложения по нему. Не исключено, что футболист может покинуть нашу команду", – цитирует Симоне Индзаги Football-Italia.

Манчестер Юнайтед близок к подписанию Милинковича-Савича, – СМИ

Напомним, в услугах сербского полузащитника заинтересован ПСЖ, но главным претендентом на соперника сборной Украины в квалификации к Евро-2020 является Манчестер Юнайтед.

К слову, в прошлом сезоне в активе Милинковича-Савича 41 матч за Лацио во всех турнирах, где 24-летний футболист забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Лацио Лацио Италия Трансферы Сергей Милинкович-Савич Сергей Милинкович-Савич Симоне Индзаги Симоне Индзаги
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