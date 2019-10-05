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Бабич признался, чего не хватило Мариуполю, чтобы обыграть Ворсклу

19:48 22 Читати українською
Бабич признался, чего не хватило Мариуполю, чтобы обыграть Ворсклу
Александр Бабич (справа) / фото: Ворскла

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал ничью с полтавской Ворсклой в матче 10-го тура УПЛ.

90+2’ Денис Васин
 
Сергей Чоботенко 57’
57’ Сергей Чоботенко
90+2’ Денис Васин

"Мы сегодня полностью контролировали игру, контролировали мяч. Создали, наверное, моментов шесть голевых. Подвела реализация. Обидно пропускать гол в дополнительное время. Особенно, когда моментов у наших ворот и не было.

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Но понравилось то, что, пропустив ненужный гол, мы играли на победу и создали два хороших момента у Топалова и Вакулы. Мы хотели, мечтали и могли вырвать победу! Это положительный момент – мы не опустили руки и командный дух у нас сегодня был на высоте.

Что касается игры. Мы сегодня играли не по своей привычной схеме. Мы выбрали 1-3-4-3, играли агрессивно, владели инициативой, не давали сопернику начинать атаки. Благодаря этому создавали напряжение и голевые моменты у ворот Ворсклы. Но, повторюсь, подвела реализация.

Ворскла в компенсированное время вырвала ничью в матче против Мариуполя

Этот марафон из пяти матчей за два неделю, я считаю, мы прошли достойно. Теперь будет пауза, будет время восстановиться и подготовиться к следующим матчам", – цитирует Бабича пресс-служба Мариуполя.

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Мариуполь Мариуполь Ворскла - Мариуполь Александр Бабич Александр Бабич
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