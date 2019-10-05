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Бабич зізнався, чого не вистачило Маріуполю, щоб обіграти Ворсклу

19:48 234 Читать на русском
Бабич зізнався, чого не вистачило Маріуполю, щоб обіграти Ворсклу
Олександр Бабич (праворуч) / фото: Ворскла

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував нічию з полтавською Ворсклою в матчі 10-го туру УПЛ.

90+2’ Денис Васін
 
Сергій Чоботенко 57’
57’ Сергій Чоботенко
90+2’ Денис Васін

"Ми сьогодні повністю контролювали гру, контролювали м'яч. Створили, напевно, моментів шість гольових. Підвела реалізація. Прикро пропускати гол в додатковий час. Особливо, коли моментів біля наших воріт і не було.

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Але сподобалося те, що, пропустивши непотрібний гол, ми грали на перемогу і створили два хороших моменти у Топалова і Вакули. Ми хотіли, мріяли і могли вирвати перемогу! Це позитивний момент – ми не опустили руки і командний дух у нас сьогодні був на висоті.

Що стосується гри. Ми сьогодні грали не за своєю звичною схемою. Ми вибрали 1-3-4-3, грали агресивно, володіли ініціативою, не давали супернику починати атаки. Завдяки цьому створювали напругу і гольові моменти біля воріт Ворскли. Але, повторюся, підвела реалізація.

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Цей марафон з п'яти матчів за два тиждень я вважаю, ми пройшли гідно. Тепер буде пауза, буде час відновитися і підготуватися до наступних матчів", – цитує Бабича прес-служба Маріуполя.

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Маріуполь Маріуполь Ворскла - Маріуполь Олександр Бабич Олександр Бабич
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