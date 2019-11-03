Бабич указал главную причину поражения Мариуполя от Александрии

Наставник Мариуполя Александр Бабич крайне разочарован поражением от Александрии в поединке 13-го тура УПЛ.

"Как мы и предполагали, игра получилась очень эмоциональной, очень вязкой, с большим количеством единоборств и стычек. Было очень много борьбы. Шла игра за центр поля.

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Не могу не отметить то, что структуру нашей игры сломало удаление. Даже не быстрая вынужденная замена Танковского, а именно удаление заставило нас перестраиваться. В перерыве мы подкорректировали эти моменты. Но соперник нагнетал. После пропущенного мяча мы стремились отыграться. Даже играя в меньшинстве, мы пытались прессинговать и идти в атаку, а не просто закрываться.

Могу отметить свою команду – последние 20 минут ребята полностью владели инициативой и создали три хороших момента, кроме забитого мяча. Жизнь продолжается. После игры мы поблагодарили ребят. Командный дух у нас сегодня был на высоте, несмотря на удаление и другие свистки", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, после поражения от Александрии приазовцы отстают от команды Шарана уже на 6 очков.

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