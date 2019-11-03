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Бабич указал главную причину поражения Мариуполя от Александрии

18:00 73 Читати українською
Бабич указал главную причину поражения Мариуполя от Александрии
Александр Бабич / ФК Мариуполь

Наставник Мариуполя Александр Бабич крайне разочарован поражением от Александрии в поединке 13-го тура УПЛ.

55’ Денис Безбородько
57’ Кирилл Ковалец
69’ Виктор Корниенко
 
Алексей Быков 32’
Вячеслав Чурко 71’
32’ Алексей Быков
55’ Денис Безбородько
57’ Кирилл Ковалец
69’ Виктор Корниенко
71’ Вячеслав Чурко

"Как мы и предполагали, игра получилась очень эмоциональной, очень вязкой, с большим количеством единоборств и стычек. Было очень много борьбы. Шла игра за центр поля.

Александрия в боевом матче уверенно одолела Мариуполь

Не могу не отметить то, что структуру нашей игры сломало удаление. Даже не быстрая вынужденная замена Танковского, а именно удаление заставило нас перестраиваться. В перерыве мы подкорректировали эти моменты. Но соперник нагнетал. После пропущенного мяча мы стремились отыграться. Даже играя в меньшинстве, мы пытались прессинговать и идти в атаку, а не просто закрываться.

Могу отметить свою команду – последние 20 минут ребята полностью владели инициативой и создали три хороших момента, кроме забитого мяча. Жизнь продолжается. После игры мы поблагодарили ребят. Командный дух у нас сегодня был на высоте, несмотря на удаление и другие свистки", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, после поражения от Александрии приазовцы отстают от команды Шарана уже на 6 очков.

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Александр Бабич Александр Бабич Александрия - Мариуполь Мариуполь Мариуполь
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