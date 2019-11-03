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Бабич вказав головну причину поразки Маріуполя від Олександрії

17:57 176 Читать на русском
Бабич вказав головну причину поразки Маріуполя від Олександрії
Олександр Бабич / ФК Маріуполь

Наставник Маріуполя Олександр Бабич вкрай розчарований поразкою від Олександрії в поєдинку 13-го туру УПЛ.

55’ Денис Безбородько
57’ Кирило Ковалець
69’ Віктор Корнієнко
 
Олексій Биков 32’
В'ячеслав Чурко 71’
32’ Олексій Биков
55’ Денис Безбородько
57’ Кирило Ковалець
69’ Віктор Корнієнко
71’ В'ячеслав Чурко

"Як ми і припускали, гра вийшла дуже емоційною, дуже в'язкою, з великою кількістю єдиноборств і зіткнень. Було дуже багато боротьби. Йшла гра за центр поля.

Олександрія у бойовому матчі впевнено здолала Маріуполь

Не можу не відзначити те, що структуру нашої гри зламало вилучення. Навіть не швидка вимушена заміна Танковського, а саме вилучення змусило нас перебудовуватися. У перерві ми підкоригували ці моменти. Але суперник нагнітав. Після пропущеного м'яча ми прагнули відігратися. Навіть граючи в меншості, ми намагалися пресингувати і йти в атаку, а не просто закриватися.

Можу відзначити свою команду – останні 20 хвилин хлопці повністю володіли ініціативою і створили три хороших моменти, крім забитого м'яча. Життя продовжується. Після гри ми подякували хлопцям. Командний дух у нас сьогодні був на висоті, попри вилучення та інші свистки", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, після поразки від Олександрії приазовці відстають від команди Шарана вже на 6 очок.

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Олександр Бабич Олександр Бабич Олександрія - Маріуполь Маріуполь Маріуполь
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