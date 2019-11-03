Бабич вказав головну причину поразки Маріуполя від Олександрії

Наставник Маріуполя Олександр Бабич вкрай розчарований поразкою від Олександрії в поєдинку 13-го туру УПЛ.

"Як ми і припускали, гра вийшла дуже емоційною, дуже в'язкою, з великою кількістю єдиноборств і зіткнень. Було дуже багато боротьби. Йшла гра за центр поля.

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Не можу не відзначити те, що структуру нашої гри зламало вилучення. Навіть не швидка вимушена заміна Танковського, а саме вилучення змусило нас перебудовуватися. У перерві ми підкоригували ці моменти. Але суперник нагнітав. Після пропущеного м'яча ми прагнули відігратися. Навіть граючи в меншості, ми намагалися пресингувати і йти в атаку, а не просто закриватися.

Можу відзначити свою команду – останні 20 хвилин хлопці повністю володіли ініціативою і створили три хороших моменти, крім забитого м'яча. Життя продовжується. Після гри ми подякували хлопцям. Командний дух у нас сьогодні був на висоті, попри вилучення та інші свистки", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, після поразки від Олександрії приазовці відстають від команди Шарана вже на 6 очок.

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