Бабич нашел неожиданных "виновников" победы Мариуполя над Львовом

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился эмоциями от разгромной победы своей команды над "горожанами" (3:0) в матче 27-го тура УПЛ.

"Счет 3:0. Счет, который позволяет спокойно играть, но могу сказать, что моментами была равная игра. Мы учитывали сильные стороны соперника, и у нас получилось его переиграть тактически. Мы потратили в этом матче много сил, но с положительным результатом восстанавливаться гораздо легче. Теперь мы с хорошим настроением будем готовиться к кубковой игры с Ворсклой.

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Сегодня нам надо было тактически переиграть соперника, мы где-то перестроились. Думаю, соперник не ожидал, что мы будем играть этой тактикой, которую мы меняли по ходу игры (во втором тайме).

Также отдельно хотел бы поблагодарить работников стадиона, которые без системы автоматического полива при такой погоде делают нам быстрый полив, быстрый газон. Эта победа также благодаря им", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, победа позволила подопечным Бабича набрать 30 пунктов и закрепиться на восьмой строчке, Львов с 22 баллами – предпоследний.

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