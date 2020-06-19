toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БОГДАН ЛЕДНЕВ СЕВИЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

Мариуполь – Львов – 3:0 – видео голов и обзор матча

20:47 - Читати українською
Мариуполь – Львов – 3:0 – видео голов и обзор матча

В поединке 27-го тура чемпионата Украины Львов на выезде потерпел разгромное поражение от Мариуполя. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

5’ Руслан Фомин
27’ Руслан Фомин
90+3’ Алексей Кащук
 
5’ Руслан Фомин
27’ Руслан Фомин
90+3’ Алексей Кащук

Уже в начале поединка опытный форвард Мариуполя Руслан Фомин вывел свою команду вперед. В середине тайма экс-нападающий Шахтера воспользовался ошибкой голкипера Львова и оформил дубль.

"После окончания УПЛ может прийти хоть Капелло": Бабич – о возможном назначении Маркевича тренером Мариуполя

Подопечные Егише Меликяна "проснулись" лишь в конце матча, однако не смогли воплотить свои попытки в забитые голы. Зато уже в добавленное время пропустили третий – Алексей Кащук выйдя один на один с Сарнавским поставил жирную точку в матче.

Победа позволила подопечным Бабича набрать 30 пунктов и закрепиться на восьмой строчке, Львов с 22 баллами – предпоследний.

Мариуполь в родных стенах разгромил Львов благодаря дублю Фомина и голу чемпиона мира

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Пиварич определился с клубом, на который готов променять Динамо
09:04
493
Теги
Руслан Руслан Фомин Мариуполь Мариуполь Видеоновости Львов Львов Алексей Алексей Кащук Мариуполь - Львов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
29
мин
Севилья
23:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук