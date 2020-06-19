Мариуполь – Львов – 3:0 – видео голов и обзор матча

В поединке 27-го тура чемпионата Украины Львов на выезде потерпел разгромное поражение от Мариуполя. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Уже в начале поединка опытный форвард Мариуполя Руслан Фомин вывел свою команду вперед. В середине тайма экс-нападающий Шахтера воспользовался ошибкой голкипера Львова и оформил дубль.

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Подопечные Егише Меликяна "проснулись" лишь в конце матча, однако не смогли воплотить свои попытки в забитые голы. Зато уже в добавленное время пропустили третий – Алексей Кащук выйдя один на один с Сарнавским поставил жирную точку в матче.

Победа позволила подопечным Бабича набрать 30 пунктов и закрепиться на восьмой строчке, Львов с 22 баллами – предпоследний.

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