Мариуполь в родных стенах разгромил Львов благодаря дублю Фомина и голу чемпиона мира

В рамках поединка 29-го тура УПЛ Львов потерпел сокрушительное поражение от Мариуполя.

Обе команды после рестарта сезона ещё не знали побед. Похоже, этот факт больше раздражал Мариуполь, ведь хозяева агрессивно начали поединок: уже на 75-й секунде жёлтую получил Федорчук, а на 5-й минуте Фомин, обыгравшись с Полегенько, замкнул его прострел в центр штрафной – 1:0! Львов огрызнулся подачей с углового, которую Бопесу замкнул слабым ударом плечом (без проблем для Гальчука), а азовцы могли удвоить преимущество на 24-й минуте усилиями Горбунова – тот сместился с фланга в центр и метров с 20-ти закрутил мяч мимо дальней штанги.

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На помощь Мариуполю на 27-й минуте неожиданно пришёл Сарнавский, который побежал на фланг перехватывать диагональ Мишнёва на Фомина – Руслан опередил Богдана и забил в пустые ворота. 2:0! Львов сумел ответить несколькими слабенькими ударами, а в компенсированное время мог получить пенальти за попадание мяча в руку Полегенько. Константин Труханов эпизод проигнорировал.

Второй тайм оказался менее интересным. У Львова вообще ничего не получалось, хотя Егише Меликян использовал все замены, а у Мариуполя за полчаса игры было всего два удара – Чурко из-за пределов штрафной послал мяч над перекладиной, а выстрел Кулакова с острого угла парировал Сарнавский. "Горожане" проснулись только под конец матча: Альваро на 78-й минуте и Приймак на 82-й стреляли метров с 20-ти, однако сфера пролетела над каркасом.

На последних минутах было весело. Фомин мог оформить хет-трик, пробив в подкате после прострела Давы на дальнюю штангу – получилось слабо и неточно. Сарнавский же хотел хет-трик Руслана, поэтому на 90-й пошел на подачу с углового – мяч проскочил мимо, сам Богдан упал, и Тищенко со своей половины поля пробил в пустые ворота. К счастью для "горожан", "круглый" покатился низко, слабо и неточно. Сарнавский не останавливался, едва не организовав второй такой эпизод, однако вынос Гальчука заблокировал Кравчук. В конце концов, на 90+3-й Кащук поставил точку в мучениях львовян, вывалившись один на один с голкипером и пробив мимо него в дальний угол. 3:0!

Таким образом, Мариуполь набрал 30 очков, держась на восьмой позиции и приблизившись к седьмой на расстояние четырёх зачетных баллов. Львов, имея в активе 22 пункта, остаётся на предпоследней строчке в турнирной таблице.

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