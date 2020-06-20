Бабич знайшов несподіваних "винуватців" перемоги Маріуполя над Львовом

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився емоціями від розгромної перемоги своєї команди над "містянами" (3:0) у матчі 27-го туру УПЛ.

"Рахунок 3:0. Рахунок, який дозволяє спокійно грати, але можу сказати, що моментами була рівна гра. Ми враховували сильні сторони суперника, і у нас вийшло його переграти тактично. Ми витратили у цьому матчі багато сил, але з позитивним результатом відновлюватися набагато легше. Тепер ми з хорошим настроєм будемо готуватися до кубкової гри з Ворсклою.

Маріуполь – Львів – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні нам треба було тактично переграти суперника, ми десь перебудувалися. Думаю, суперник не очікував, що ми будемо грати цією тактикою, яку ми міняли по ходу гри (у другому таймі).

Також окремо хотів би подякувати працівникам стадіону, які без системи автоматичного поливу при такій погоді роблять нам швидкий полив, швидкий газон. Ця перемога також завдяки їм", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, перемога дозволила підопічним Бабича набрати 30 пунктів і закріпитись на восьмій сходинці, Львів з 22 балами – передостанній.

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