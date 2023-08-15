"В Мариуполь приезжала сборная Бельгии во главе с Азаром и Бентеке. Мы тогда с ними жили в одной гостинице. Сыграли две игры, дважды выиграв. Эден тогда запомнился, уже было видно, что он просто топ.

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Как-то мы уже в отеле встретились, они должны были лететь назавтра домой и спускались в фойе – Азар и еще несколько игроков с ними. Бельгийцы уже пьяненькие, и мы начинаем с ними разговаривать на английском. Не помню о чем мы с ними тогда говорили, но точно запомнил, что Азар был немножечко "подшофе".

Эден – один из тех, кто первый приходит на ум, когда вспоминаешь против кого играл на юношеском уровне. Просто представьте – Азар играет в Мариуполе!" – цитирует Белого Український футбол.

Напомним, Максим в 2009 году стал со сборной Украины U-19 чемпионом Европы – в финале "сине-желтые" одолели Англию со счетом 2:0.

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