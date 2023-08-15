"В Маріуполь приїжджала збірна Бельгії на чолі з Азаром та Бентеке. Ми тоді з ними жили в одному готелі. Зіграли дві гри, двічі вигравши. Еден тоді запам'ятався, вже було видно, що він просто топ.

"Йому ж 38 років і 300 матчів в еліті": журналіст розповів, як ветеран УПЛ потрапив на олівець скаутів у Першій лізі

Якось ми вже в готелі зустрілися, вони мали летіти назавтра додому і спускалися в фойє ‒ Азар і ще декілька гравців з ними. Бельгійці вже п'яненькі, і ми починаємо з ними розмовляти англійською. Не пам'ятаю про що ми з ними тоді говорили, але точно запам'ятав, що Азар був трошечки напідпитку.

Еден – один з тих, хто перший приходить на думку, коли згадуєш проти кого грав на юнацькому рівні. Просто уявіть – Азар грає у Маріуполі!" – цитує Білого Український футбол.

Нагадаємо, Максим у 2009 році став зі збірною України U-19 чемпіоном Європи – у фіналі "синьо-жовті" здолали Англію з рахунком 2:0.

10 найдорожчих захисників світу: провали МЮ та Челсі, джекпот Ліверпуля, новий рекорд Гвардіоли