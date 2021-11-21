Тренерский штаб мадридцев во главе с Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на помощь Эдена Азара в матче Примеры против Гранады. Об этом заявил сам итальянский специалист.

"Азар, как и любой футболист, играющий не очень много, недоволен. Меня больше бы беспокоило, будь он рад такой ситуации.

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Он пытается выйти из тяжелой ситуации, ему не повезло, он подхватил желудочную инфекцию и должен провести дома 2-3 дня. Таким образом, против Гранады он не сыграет", – цитирует Анчелотти официальный сайт мадридцев .

Нынешний сезон для Эдена, как и предыдущие в Реале, складывается неудачно. Бельгиец провел на поле всего 415 минут в 11 поединках и отличился одним ассистом.