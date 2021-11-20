Чемпионат Испании 2021/22, 14-й тур

Сельта – Вильярреал – 1:1

Голы: Мендес, 72 – А. Морено, 27

Севилья – Алавес – начало в 17:15

Атлетико – Осасуна – начало в 19:30

Программу дня в Испании открывала встреча в Виго между Сельтой и Вильярреалом. "Желтая субмарина" открыла счет на 27-й минуте в результате подачи с левого фланга и двух скидок в штрафной хозяев – голкипер, казалось бы, поймал мяч, но затем он неожиданно выпустил его из рук. Парехо сразу же наказал за ошибку пасом под удар Альберто Морено в пустые ворота. 0:1!

При таком счете левантийцы поднимались в первую десятку турнирной таблицы, но на 72-й минуте хозяева сравняли. Спасителем выступил Браис Мендес, сыгравший на добивании после дальнего, но не очень сильного и острого удара Бельтрана (вратарь парировал его перед собой) – 1:1! Этот гол оказался последним в матче. Ничья!

Премьера Хави в дерби, 3 свидания с бывшими в Италии, испытание Шевченко для Моуринью: топ-матчи уикенда