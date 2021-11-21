Тренерський штаб мадридців на чолі з Карло Анчелотті не зможе розраховувати на допомогу Едена Азара в матчі Прімери проти Гранади. Про це заявив сам італійський фахівець.

"Азар, як і будь-який футболіст, який грає не дуже багато, незадоволений. Мене більше б турбувало, якби він був радий такій ситуації.

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Він намагається вийти з тяжкої ситуації, йому не пощастило, він підхопив шлункову інфекцію і має провести вдома 2-3 дні. Таким чином, проти Гранади він не зіграє", – цитує Анчелотті офіційний сайт мадридців.

Поточний сезон для Едена, як і попередні у Реалі, складається невдало. Бельгієць провів на полі лишень 415 хвилин в 11 поєдинках та відзначився одним асистом.

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