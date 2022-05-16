Полузащитник Реала Эден Азар вполне мог получить красную карточку в матче 37 тура Ла Лиги против Кадиса (1:1).

Бельгиец вернулся на поле после очередной травмы, проведя последние три месяца в клубном лазарете Королевского клуба. Всего в нынешнем сезоне сыграл всего 900 минут (1 гол, 2 ассиста).

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В середине второго тайма матча против Кадиса Карло Анчелотти выпустил бельгийца, который должен был помочь дожать аутсайдера. А хавбек едва не подставил команду. Азар грубо сфолил против Карлоса Акапо. Повезло, что арбитр ограничился только желтой.

А вот для игрока Кадиса игра завершилась досрочно. Оказалось, что Азар сломал Акапо вторую и третью плюсневые кости.

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