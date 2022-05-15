"Мы пока не говорили об этом. Однако план Азара абсолютно ясен – он остается и делает это с большой мотивацией, потому что в последние годы он не очень хорошо проводил время в Мадриде. Эден хочет показать свое мастерство", – цитирует Анчелотти Goal.

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Напомним, Азар перебрался в Реал летом 2019 года. Челси получил за бельгийца более 100 миллионов евро. Однако игрок не смог проявить себя на Сантьяго Бернабеу из-за многочисленных повреждений, за три сезона сыграв лишь 65 матчей (6 голов, 10 ассистов).

Интересно, что Эден в Мадриде пропустил уже более 590 дней (66 матчей) из-за 14 полученных травм. В этом сезоне статистика вингера выглядит ужасающей – 877 сыгранных минут, один гол и два ассиста.

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