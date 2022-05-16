Півзахисник Реала Еден Азар цілком міг отримати червону картку в матчі 37-го туру Ла Ліги проти Кадіса (1:1).

Бельгієць повернувся на поле після чергової травми, останні три місяці провівши у клубному лазареті Королівського клубу. Загалом у нинішньому сезоні зіграв лише 900 хвилин (1 гол, 2 асисти).

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В середині другого тайму матчу проти Кадіса Карло Анчелотті випустив бельгійця, який мав допомогти дотиснути аутсайдера. Натомість хавбек ледь не підставив команду. Азар грубо сфолив проти Карлоса Акапо. Пощастило, що арбітр обмежився лише жовтою.

А от для гравця Кадіса гра завершилася достроково. Виявилося, що Азар зламав Акапо другу і третю плюснові кістки.

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