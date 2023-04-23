Отношения между бельгийцем и Карло Анчелотти прохладны. Азар не попадает в стартовый состав и на него не рассчитывают в Мадриде. Кажется, это не слишком волнует игрока.

Реал выплачивает невероятную зарплату игроку, не попадающему в основной состав

Согласно информации Marca, полузащитник не хочет покидать мадридский клуб Отмечается, что "сливочные" хотели бы разгрузить платежную ведомость, и трансфер Азара мог бы помочь. Бельгиец получает самую большую зарплату среди всех игроков Ла Лиги. Его доход составляет около 25 миллионов евро в год. Несмотря на свое желание, Реал не будет расторгать контракт с полузащитником из-за возможных юридических проблем.

Действующее соглашение Азара со "сливочным" рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне бельгиец появлялся на поле пять раз в Ла Лиге. В его активе одна результативная передача.

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