Бельгийский полузащитник мадридской команды недавно жаловался на свое положение в клубе. Эден Азар почти не появляется на поле в текущем сезоне, но это не мешает ему получать большую зарплату.

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Как сообщает L'Équipe, доход игрока составляет 2,25 миллиона евро в месяц. Это самая большая зарплата среди всех действующих футболистов в чемпионате Испании. Обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема зарабатывает в два раза меньше. Его доход составляет около 1,1 млн евро.

Напомним, что Эден Азар перешел в Реал из Челси в 2019 году. В общей сложности полузащитник за четыре сезона появлялся на поле в Ла Лиге в 51 матче. В этом сезоне Азар сыграл шесть матчей во всех турнирах и забил один гол за "сливочных".

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