Стосунки між бельгійцем та Карло Анчелотті прохолодні. Азар не потрапляє до стартового складу і на нього не розраховують в Мадриді. Здається, це не дуже хвилює гравця.

Реал виплачує неймовірну зарплатню гравцю, який не потрапляє до основного складу

Згідно з інформацією Marca, півзахисник не хоче залишати мадридський клуб. Зазначається, що "вершкові" хотіли б розвантажити платіжну відомість, і трансфер Азара міг би допомогти. Бельгієць отримує найбільшу зарплатню серед всіх гравців Ла Ліги. Його дохід становить близько 25 мільйонів євро на рік. Попри своє бажання, Реал не буде розривати контракт з півзахисником через можливі юридичні проблеми.

Чинна угода Азара з "вершковими" розрахована до 2024 року. В поточному сезоні бельгієць з'являвся на полі п'ять разів в Ла Лізі. В його активі одна результативна передача.

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