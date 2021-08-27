Ювентус приобрел Криштиану Роналду у Реала, поэтому там и решил искать ему замену.

Эден Азар попал на радары Ювенутса за несколько дней до закрытия трансферного окна, сообщает Marca.

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Туринцы хотели бы подписать полузащитника Реала на замену Криштиану Роналду, который уже попрощался со "Старой Синьорой". Сам Эден не собирался покидать Мадрид, но слухи о подписании Килиана Мбаппе заставили Азара пересмотреть его позицию.

Напомним, в 2019-м Реал приобрел Азара у Челси за 115 млн евро. Большинство мадридских фанов разочарованы этим трансфером, также бельгийца обвиняют в избыточном весе.

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