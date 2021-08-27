Ювентус придбав Кріштіану Роналду у Реала, тому там і вирішив шукати йому заміну.

Еден Азар потрапив на радари Ювенутса за кілька днів до закриття трансферного вікна, повідомляє Marca.

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Туринці хотіли б підписати півзахисника Реала на заміну Кріштіану Роналду, який вже попрощався зі "Старою Синьйорою". Сам Еден не мав наміру покидати Мадрид, але чутки про підписання Кіліана Мбаппе змусили Азара переглянути його позицію.

Нагадаємо, у 2019-му Реал придбав Азара у Челсі за 115 млн євро. Більшість мадридських фанів розчаровані цим траснфером, також бельгійця звинувачують у надмірній вазі.

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