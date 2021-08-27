Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о достижении договоренности с туринцами. 36-летний Роналду еще должен согласовать личный контракт, получить визу и пройти медосмотр.

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Напомним, португалец защищал цвета "красных дьяволов" с 2003 по 2009 годы. Нападающий провел 292 матчей, в которых отметился 118 голами. В составе МЮ Роналду выиграл свою первую Лигу чемпионов (2007/08) и первый "Золотой мяч".

По информации The Athletic, сумма трансфера составит 15+8 млн евро бонусами, а нападающий получит контракт на 2 года.

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