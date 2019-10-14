Азар интересно объяснил, почему он даже не замечает критики в свой адрес

Звездный новичок Реала Эден Азар поделился мнением относительно резкой критики в свой адрес в испанских СМИ.

Бельгиец признался, что не слишком волнуется из-за того, что о нем пишут журналисты.

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"Если честно, у меня не было сложного периода в Мадриде. Я знаю, что о Реале говорят везде, поэтому я оказался здесь. Но я все еще не понимаю испанского языка, поэтому просто не замечаю критики", – сказал Азар в комментарии La Dernière Heure.

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К слову, в текущем сезоне чемпионата Испании бельгиец провел 4 матча, в которых отметился голом и ассистом.