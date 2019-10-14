Модрич и Бейл получили повреждения в национальных сборных – Реал может столкнуться с новой кадровой катастрофой

Матч между Уэльсом и Хорватией в отборе на Евро-2020 может добавить новый головной боли Зинедину Зидану из-за травм звезд Реала – Гарета Бейла и Луки Модрича.

Представители мадридского клуба не смогли доиграть очный матч между своими национальными сборными.

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Лука Модрич жестко сыграл против хавбека валлийцев Харри Уилсона, и тот был вынужден покинуть поле. Хорват также получил повреждение в эпизоде, поэтому на 90 минуте уступил место Милану Баделю.

Проблемы Реала дополнились травмой Гарета Бэйла. Звездный вингер начал заметно хромать под занавес встречи и также сошел с газона. Тренер хозяев Райан Гиггз даже не мог выпустить другого игрока вместо своего лидера, поскольку на тот момент уже исчерпал лимит замен.

Напомним, уже 19 октября мадридский Реал в рамках 9 тура Примеры поедет в гости к Мальорке.

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