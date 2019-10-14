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Азар цікаво пояснив, чому він навіть не помічає критики на свою адресу

18:38 150 Читать на русском
Азар цікаво пояснив, чому він навіть не помічає критики на свою адресу
Еден Азар / Твіттер Реала

Зірковий новачок Реала Еден Азар поділився думкою щодо різкої критики на свою адресу в іспанських ЗМІ.

Бельгієць зізнався, що не надто хвилюється через те, що про нього пишуть журналісти.

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"Якщо чесно, у мене не було складного періоду в Мадриді. Я знаю, що про Реал говорять всюди, саме тому я опинився тут. Але я все ще не розумію іспанської мови, тому просто не помічаю критики", – сказав Азар в коментарі La Dernière Heure.

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До слова, в поточному сезоні чемпіонату Іспанії бельгієць провів 4 матчі, в яких відзначився голом та асистом.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Еден Азар Еден Азар
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