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Азар доволен своим дебютом в составе Реала – мадридцы едва не потеряли очки после выхода звездного новичка

15:40 13 Читати українською
Азар доволен своим дебютом в составе Реала – мадридцы едва не потеряли очки после выхода звездного новичка
Эден Азар / Reuters

Бельгиец прокомментировал свой дебют за мадридский Реал в матче четвертого тура Примеры против Леванте.

25’ Карим Бензема
32’ Карим Бензема
40’ Каземиро
 
Борха Майораль 49’
Гонсало Мелеро 75’
25’ Карим Бензема
32’ Карим Бензема
40’ Каземиро
49’ Борха Майораль
75’ Гонсало Мелеро

"Я очень рад, что могу выходить на поле и выигрывать. Трудно возвращаться после травмы, но главное – победа. Очень доволен победой и дебютом.

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С тех пор как я подписал контракт, хотел сыграть на этом замечательном стадионе. Болельщики поддержали меня и насладились моментом. Я хочу получать удовольствие от футбола вместе с одноклубниками и много играть. Мне понравился мой дебют на лучшем стадионе в мире", – сказал Азар в комментарии AS.

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Напомним, Зинедин Зидан выпустил звездного вингера на 60 минуте, когда Реал побеждал со счетом 3:1. Впрочем, Азар не смог существенно усилить игру команды, "сливочные" пропустили еще один гол и были в шаге от очередной потери очков.

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Эден Азар Эден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Реал Мадрид - Леванте
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