Азар доволен своим дебютом в составе Реала – мадридцы едва не потеряли очки после выхода звездного новичка

Бельгиец прокомментировал свой дебют за мадридский Реал в матче четвертого тура Примеры против Леванте.

"Я очень рад, что могу выходить на поле и выигрывать. Трудно возвращаться после травмы, но главное – победа. Очень доволен победой и дебютом.

Куртуа – о тяжелой победе Реала: Я разозлился на Азара

С тех пор как я подписал контракт, хотел сыграть на этом замечательном стадионе. Болельщики поддержали меня и насладились моментом. Я хочу получать удовольствие от футбола вместе с одноклубниками и много играть. Мне понравился мой дебют на лучшем стадионе в мире", – сказал Азар в комментарии AS.

Безумная перестрелка в видеообзоре матча Реал – Леванте – 3:2

Напомним, Зинедин Зидан выпустил звездного вингера на 60 минуте, когда Реал побеждал со счетом 3:1. Впрочем, Азар не смог существенно усилить игру команды, "сливочные" пропустили еще один гол и были в шаге от очередной потери очков.