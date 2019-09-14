Безумная перестрелка в видеообзоре матча Реал – Леванте – 3:2

Реал смог прервать серию неудач в чемпионате Испании. Смотрите видео голов и главных моментов матча Реал - Леванте на сайте "Футбол 24".

Команда Зидана просто разорвала гостей в первом тайме. Настоящим героем "сливочных" стал Карим Бензема, который отличился своим третьим и четвертым голами в чемпионате. К нему присоединился Каземиро, который обеспечил, казалось, спокойный второй тайм для Реала.

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Однако, Леванте все же смог навязать борьбу после перерыва. Сначала Борха Майораль, который принадлежит именно Реалу, опередил Рамоса, откликнувшись на прострел с левого фланга, и точно пробил мимо Куртуа – 3:1. Зидан решил дать шанс новичкам – Эден Азар и Эдер Милитао, однако они не слишком усилили игру команды.

Более того, Реал пропустил еще один гол, и фанатам "сливочных" пришлось пережить неприятные мгновения в концовке встречи. На последних минутах мощный удар Майораля потянул Куртуа, чем фактически спас Реал от потери очков.

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