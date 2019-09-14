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Безумная перестрелка в видеообзоре матча Реал – Леванте – 3:2

17:15 8 Читати українською
Безумная перестрелка в видеообзоре матча Реал – Леванте – 3:2
Каземиро / Твиттер Реала

Реал смог прервать серию неудач в чемпионате Испании. Смотрите видео голов и главных моментов матча Реал - Леванте на сайте "Футбол 24".

25’ Карим Бензема
32’ Карим Бензема
40’ Каземиро
 
Борха Майораль 49’
Гонсало Мелеро 75’
25’ Карим Бензема
32’ Карим Бензема
40’ Каземиро
49’ Борха Майораль
75’ Гонсало Мелеро

Команда Зидана просто разорвала гостей в первом тайме. Настоящим героем "сливочных" стал Карим Бензема, который отличился своим третьим и четвертым голами в чемпионате. К нему присоединился Каземиро, который обеспечил, казалось, спокойный второй тайм для Реала.

Зидан изменил свое мнение относительно Бейла и теперь называет его "игроком с потрясающими качествами"

Однако, Леванте все же смог навязать борьбу после перерыва. Сначала Борха Майораль, который принадлежит именно Реалу, опередил Рамоса, откликнувшись на прострел с левого фланга, и точно пробил мимо Куртуа – 3:1. Зидан решил дать шанс новичкам – Эден Азар и Эдер Милитао, однако они не слишком усилили игру команды.

Более того, Реал пропустил еще один гол, и фанатам "сливочных" пришлось пережить неприятные мгновения в концовке встречи. На последних минутах мощный удар Майораля потянул Куртуа, чем фактически спас Реал от потери очков.

Реал едва не упустил победу над Леванте в дебютном матче Азара – Бензема оформил дубль

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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