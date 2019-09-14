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Куртуа – о тяжелой победе Реала: Я разозлился на Азара

17:44 149 Читати українською
Куртуа – о тяжелой победе Реала: Я разозлился на Азара
Тибо Куртуа и Эден Азар / Фото AP

Голкипер Реала Куртуа поделился впечатлениями от победы над Леванте в рамках 4-го тура Ла Лиги.

25’ Карим Бензема
32’ Карим Бензема
40’ Каземиро
 
Борха Майораль 49’
Гонсало Мелеро 75’
25’ Карим Бензема
32’ Карим Бензема
40’ Каземиро
49’ Борха Майораль
75’ Гонсало Мелеро

"Азар благодаря своим действиям едва не забил гол. Он очень быстрый с мячом – это то, на что он способен. Но я немного рассердился на Эдена, когда он дважды потерял мяч.

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В перерыве, когда счет был 3:0, мы думали о том, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности, однако нам не удалось этого сделать. Счет стал 3:1, затем 3:2, но мы знали, что не имеем права снова терять очки. В итоге мне удалось осуществить несколько сейвов и сохранить победу", – цитирует Куртуа Marca.

Напомним, после 4-х туров у Реала 8 очков. Лидер турнирной таблицы – Атлетико (9 очков + игра в запасе).

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Эден Азар Эден Азар Тибо Куртуа Тибо Куртуа Реал Мадрид - Леванте
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