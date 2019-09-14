Куртуа – о тяжелой победе Реала: Я разозлился на Азара

Голкипер Реала Куртуа поделился впечатлениями от победы над Леванте в рамках 4-го тура Ла Лиги.

"Азар благодаря своим действиям едва не забил гол. Он очень быстрый с мячом – это то, на что он способен. Но я немного рассердился на Эдена, когда он дважды потерял мяч.

Безумная перестрелка в видеообзоре матча Реал – Леванте – 3:2

В перерыве, когда счет был 3:0, мы думали о том, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности, однако нам не удалось этого сделать. Счет стал 3:1, затем 3:2, но мы знали, что не имеем права снова терять очки. В итоге мне удалось осуществить несколько сейвов и сохранить победу", – цитирует Куртуа Marca.

Напомним, после 4-х туров у Реала 8 очков. Лидер турнирной таблицы – Атлетико (9 очков + игра в запасе).

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