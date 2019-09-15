Азар задоволений своїм дебютом у складі Реала – мадридці ледь не втратили очки після виходу зіркового новачка

Бельгієць прокоментував свій дебют за мадридський Реал у матчі четвертого туру Прімери проти Леванте.

"Я дуже радий, що можу виходити на поле і вигравати. Важко повертатися після травми, але головне – перемога. Дуже задоволений перемогою і дебютом.

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З тих пір як я підписав контракт, хотів зіграти на цьому чудовому стадіоні. Вболівальники підтримали мене і насолодилися моментом. Я хочу отримувати задоволення від футболу разом з одноклубниками і багато грати. Мені сподобався мій дебют на найкращому стадіоні у світі", – сказав Азар в коментарі AS.

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Нагадаємо, Зінедін Зідан випустив зіркового вінгера на 60 хвилині, коли Реал перемагав з рахунком 3:1. Втім, Азар не зміг суттєво посилити гру команди, "вершкові" пропустили ще один гол і були за крок від чергової втрати очок.