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Азар задоволений своїм дебютом у складі Реала – мадридці ледь не втратили очки після виходу зіркового новачка

15:40 84 Читать на русском
Азар задоволений своїм дебютом у складі Реала – мадридці ледь не втратили очки після виходу зіркового новачка
Еден Азар / Marca

Бельгієць прокоментував свій дебют за мадридський Реал у матчі четвертого туру Прімери проти Леванте.

25’ Карім Бензема
32’ Карім Бензема
40’ Каземіро
 
Борха Майораль 49’
Гонсало Мелеро 75’
25’ Карім Бензема
32’ Карім Бензема
40’ Каземіро
49’ Борха Майораль
75’ Гонсало Мелеро

"Я дуже радий, що можу виходити на поле і вигравати. Важко повертатися після травми, але головне – перемога. Дуже задоволений перемогою і дебютом.

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З тих пір як я підписав контракт, хотів зіграти на цьому чудовому стадіоні. Вболівальники підтримали мене і насолодилися моментом. Я хочу отримувати задоволення від футболу разом з одноклубниками і багато грати. Мені сподобався мій дебют на найкращому стадіоні у світі", – сказав Азар в коментарі AS.

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Нагадаємо, Зінедін Зідан випустив зіркового вінгера на 60 хвилині, коли Реал перемагав з рахунком 3:1. Втім, Азар не зміг суттєво посилити гру команди, "вершкові" пропустили ще один гол і були за крок від чергової втрати очок.

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Теги
Еден Азар Еден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Реал Мадрид - Леванте
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