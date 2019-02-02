Азар: Челси провел один из лучших матчей сезона – Сарри будет доволен

Полузащитник Челси Эден Азар в восторге от разгромной победы над Хаддерсфилдом (5:0) в матче 25-го тура АПЛ.

"Я всегда говорю, что после проигранного матча нужно выигрывать в следующей игре. Сегодня мы хорошо сыграли. Мы провели один из лучших наших матчей в сезоне и забили пять замечательных голов.

Челси – Хаддерсфилд – 5:0 – видео голов и обзор матча

Я думаю, что Сарри будет доволен, потому что он ждал от нас реакции, и мы отреагировали.

Мы стараемся взаимодействовать друг с другом, Игуаин – новичок, но он знает, чего хочет тренер. Он прекрасный форвард и может забить много голов.

После этой игры наша уверенность возросла, но впереди матч против Манчестер Сити, поэтому мы в курсе, что это будет сложно. Мы переигрывали их на Стэмфорд Бридж, так почему бы не сделать это снова?", – цитирует Азара BBC.

Эта победа вернула Челси на 4-ю строчку турнирной таблицы. Стоит отметить, что Арсенал может опустить "синих" на 5-е место, если победит Манчестер Сити.

"Если Азар хочет уйти, ему следует это сделать", – Сарри прокомментировал будущее бельгийца