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Азар: Челсі провів один з найкращих матчів сезону – Саррі буде задоволений

21:05 162 Читать на русском
Азар: Челсі провів один з найкращих матчів сезону – Саррі буде задоволений
Мауріціо Саррі та Еден Азар / Фото ФК Челсі

Півзахисник Челсі Еден Азар в захваті від розгромної перемоги над Хаддерсфілдом (5:0) у матчі 25-го туру АПЛ.

"Я завжди кажу, що після програного матчу потрібно вигравати в наступній грі. Сьогодні ми добре зіграли. Ми провели один з найкращих наших матчів в сезоні і забили п'ять чудових голів.

Челсі – Хаддерсфілд – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Я думаю, що Саррі буде задоволений, тому що він чекав від нас реакції, і ми відреагували.

Ми намагаємося взаємодіяти один з одним, Ігуаїн – новачок, але він знає, чого хоче тренер. Він чудовий форвард і може забити багато голів.

Після цієї гри наша впевненість зросла, але попереду матч проти Манчестер Сіті, тому ми в курсі, що це буде складно. Ми перегравали їх на Стемфорд Брідж, так чому б не зробити це знову?", – цитує Азара BBC.

Ця перемога повернула Челсі на 4-ту сходинку турнірної таблиці. Варто відзначити, що Арсенал може опустити "синіх" на 5-те місце, якщо переможе Манчестер Сіті.

"Якщо Азар хоче піти, йому варто це зробити", – Саррі прокоментував майбутнє бельгійця

Англія25 турСтемфорд Брідж (Лондон)

Челсі - Хаддерсфілд: Субота 02 лютого 2019

Челсі
Матч завершено
5 : 0
Хаддерсфілд
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Теги
Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Челсі - Хаддерсфілд Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі
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