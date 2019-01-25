Азар – о критике Сарри: Честно говоря, мне все равно

Полузащитник Челси Эден Азар после победы над Тоттенхэмом в полуфинале Кубка лиги заявил, что не обращает внимания на критику главного тренера команды Маурицио Сарри.

"Критика Сарри? Честно говоря, мне все равно. Я просто играю в свой футбол. Неважно, что сказал тренер. Просто концентрируюсь на своем футболе и хочу делать все для своей команды.

"Азар – не лидер", – резкое заявление Сарри

Манчестер Сити – лучшая команда лиги вместе с Ливерпулем. Они выиграли много трофеев, но у нас тоже хорошая команда. Шансы в финале – 50 на 50", – цитирует Азара Sky Sports.

В финале Кубка лиги Челси встретится с Манчестер Сити, который обыграл Бертон Альбион по сумме двух встреч со счетом 10:0.

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