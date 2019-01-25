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Азар – о критике Сарри: Честно говоря, мне все равно

25 января 12:27 211 Читати українською
Азар – о критике Сарри: Честно говоря, мне все равно
Эден Азар / фото из соцсетей

Полузащитник Челси Эден Азар после победы над Тоттенхэмом в полуфинале Кубка лиги заявил, что не обращает внимания на критику главного тренера команды Маурицио Сарри.

"Критика Сарри? Честно говоря, мне все равно. Я просто играю в свой футбол. Неважно, что сказал тренер. Просто концентрируюсь на своем футболе и хочу делать все для своей команды.

"Азар – не лидер", – резкое заявление Сарри

Манчестер Сити – лучшая команда лиги вместе с Ливерпулем. Они выиграли много трофеев, но у нас тоже хорошая команда. Шансы в финале – 50 на 50", – цитирует Азара Sky Sports.

В финале Кубка лиги Челси встретится с Манчестер Сити, который обыграл Бертон Альбион по сумме двух встреч со счетом 10:0.

Челси победил Тоттенхэм и вышел в финал Кубка лиги: слабость резерва "шпор", возвращение "Саррибола" и блеск Азара

Кубок английской лигиПолуфинал

Челси - Тоттенхэм: Четверг 24 января 2019

Челси
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 2 : 1 )
( пен. 4 : 2 )
Тоттенхэм
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Англия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Челси Челси Эден Азар Эден Азар Челси - Тоттенхэм
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