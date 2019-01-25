Азар – про критику Саррі: Чесно кажучи, мені байдуже

Півзахисник Челсі Еден Азар після перемоги над Тоттенхемом в півфіналі Кубка ліги заявив, що не звертає уваги на критику головного тренера команди Мауріціо Саррі.

"Критика Саррі? Чесно кажучи, мені байдуже. Я просто граю у свій футбол. Неважливо, що сказав тренер. Просто концентруюся на своєму футболі і хочу робити все для своєї команди.

"Азар – не лідер", – різка заява Саррі

Манчестер Сіті – найкраща команда ліги разом із Ліверпулем. Вони виграли багато трофеїв, але у нас теж чудова команда. Шанси у фіналі – 50 на 50", – цитує Азара Sky Sports.

У фіналі Кубка ліги Челсі зустрінеться з Манчестер Сіті, який обіграв Бертон Альбіон за сумою двох зустрічей з рахунком 10:0.

Челсі переміг Тоттенхем та вийшов у фінал Кубка ліги: слабкість резерву "шпор", повернення "Сарріболу" та блиск Азара