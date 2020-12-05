42-летний специалист уволен с должности тренера "сырных фермеров", сообщает официальный сайт клуба.

Адвокат объявил о завершении тренерской карьеры после окончания сезона

Боссы АЗ решили указать Слоту на двери, узнав о переговорах тренера с новым клубом. Нидерландская пресса сватает его на место Дика Адвоката, который по окончании сезона покинет Фейеноорд. До конца кампании 2020/21 алкмаарцев будет тренировать бывший ассистент Слота Паскаль Янсен.

Отметим, что в данный момент АЗ занимает 7-е место в Эредивизи, а также продолжает борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. На старте сезона "сырные фермеры" проиграли киевскому Динамо в квалификации ЛЧ.

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