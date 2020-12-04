Лига Европы, 5-й тур

Группа D

Рейнджерс – Стандард – 3:2

Голы: Голдсон, 39, Тавернье, 45+1 (пен.), Арфилд, 63 – Лестьен, 6, Чоп, 41

Бенфика – Лех – 4:0

Голы: Вертонген, 36, Нуньес, 57, Пицци, 58, Вайгль, 89

Группа Е

Гранада – ПСВ – 0:1

Гол: Маллен, 38

Омония – ПАОК – 2:1

Голы: Какулис, 9, Гомес, 84 (пен.) – Цолис, 39

Группа F

АЗ – Наполи – 1:1

Голы: Мартинс, 54 – Мертенс, 6

Нереализованный пенальти: Компайнерс, 59 (А)

Реал Сосьедад – Риека – 2:2

Голы: Йон, 69, Монреаль, 79 – Велкоски, 38, Лончар, 73

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Рейнджерс на правах фаворита встречи сумел перестрелять бельгийский Стандард, таким образом подопечные Джеррарда гарантировали себе досрочный выход в плей-офф ЛЕ. В параллельном матче группы D Бенфика не заметила Лех и вслед за Рейнджерс шагает в следующий этап турнира. Стоит отметить, что в составе Леха весь матч на поле провел украинский защитник Богдан Бутко.

ПСВ на выезде минимально переиграл Гранаду, но испанцев это очень не огорчило, ведь они вместе с нидерландцами могут начинать подготовку к 1/16 финала ЛЕ. В этой же группе Е Омония порадовала своих болельщиков победой над греческим ПАОКом, обе команды покидают турнир после группового этапа.

Наполи мог решить вопрос выхода из группы уже во время матча против АЗ, но подопечные Гаттузо умудрились упустить победу и будут решать судьбу путевки в плей-офф в последнем туре. Кроме АЗ и Наполи на еврокубковую весну также будет претендовать и Реал Сосьедад, который неожиданно расписал ничью с Риекой.

Ознакомиться с турнирным положением в Лиге Европы можно по ссылке.

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