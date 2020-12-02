Главный тренер Фейеноорда Дик Адвокат сообщил руководству роттердамского клуба, что завершит карьеру после окончания сезона.

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Специалист решил заранее объявить о своем уходе, чтобы у Фейеноорда было время для поисков нового тренера. Ранее Адвокат уже несколько раз объявлял о завершении карьеры, но в итоге продолжал работу. На этот раз 73-летний наставник дал понять, что окончательно завяжет с футболом.

"Я знаю, что говорил такое и раньше. Но теперь все будет именно так. Следующие месяцы будут последними в моей тренерской карьере. После успешной и удивительной карьеры я считаю Фейеноорд замечательным клубом, чтобы закончить здесь. Надеюсь, что мы сможем достичь отличных результатов в этом сезоне", – цитирует Адвоката официальный сайт клуба.

Напомним, Фейеноорд – 16-й клуб в тренерской карьере Дика (среди самых известных следует выделить ПСВ, Рейнджерс, Боруссию М, Зенит, Сандерленд, Фенербахче и т. д.). Кроме того, он тренировал сборные Турции, России, Сербии, Бельгии, Южной Кореи и ОАЭ, а Нидерланды возглавлял аж шесть раз.

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