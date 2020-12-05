42-річний фахівець звільнений з посади керманича "сирних фермерів", повідомляє офіційний сайт клубу.

Адвокат оголосив про завершення тренерської кар'єри після закінчення сезону

Боси АЗ вирішили вказати Слоту на двері, дізнавшись про перемовини тренера з новим клубом. Нідерландська преса сватає його на місце Діка Адвоката, який по завершенні сезону покине Фейєнорд. До кінця кампанії 2020/21 алкмаарців тренуватиме колишній асистент Слота Паскаль Янсен.

Відзначимо, що наразі АЗ посідає 7-ме місце в Ередивізі, а також продовжує боротьбу за вихід до плей-офф Ліги Європи. На старті сезону "сирні фермери" програли київському Динамо в кваліфікації ЛЧ.

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