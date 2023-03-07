Бывший соперник СК Днепра-1 по групповому этапу Лиги конференций довольно уверенно переиграл Лацио в Риме (2:1), сделав весомую заявку на выход в четвертьфинал. Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

В эти дни вряд ли кому-то интересны футбольные новости, но надо как-то отвлекаться. Возможно, именно поэтому УЕФА поставило матч 1/8 финала Лиги конференций между Лацио и АЗ на вторник, перед поединками ЛЧ. Хотя более вероятной причиной стало проведение встречи в Риме, на Стадио Олимпико – в четверг здесь же сыграет Рома.

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Хозяева неплохо начали поединок. Уже на 2-й минуте Дзакканьи прошел оппонента на левом фланге и покатил в центр штрафной, однако Милинкович-Савич пробил мимо правой штанги. На 18-й минуте Дзакканьи повторил попытку – и на этот раз на замыкании оказался Педро.

Корпус нападающего был расположен неудачно для выстрела в дальний угол, однако он попал! 1:0 Таким образом, испанец стал первым футболистом, которому удалось отличиться в плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Впрочем, постепенно АЗ выровнял ход встречи, начав создавать свои моменты. Особенно эффективно работал прессинг нидерландцев. Римляне часто теряли мяч на своей половине поля, что едва не завершилось голом на 31-й минуте – Карлссон получил пас и пробил метров с 10-ти под ближнюю штангу. Машимиану парировал!

Впрочем, перед перерывом ему таки пришлось вынимать мяч из сетки. "Орлы" снова ошиблись на стадии билд-апа, позволив АЗ провести быструю атаку. Эффектная комбинация завершилась передачей Карлссона с левого фланга в штрафную, после которой Павлидис прошил голкипера. 1:1! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

Во втором тайме проблемы с преодолением прессинга алкмаарцев не исчезли. Как следствие, на 63-й минуте Лацио пропустил второй гол, весьма похожий на первый – только теперь Карлоссона на левом углу штрафной замыкал Керкез. 1:2!

К сожалению для болельщиков "орлов", хозяева ничем не ответили в основное время. Череда дальних ударов не представляла особой опасности для голкипера АЗ, и лишь на 2-й компенсированной Весино зарядил в правую девятку. Райан справился. Гости уверенно защищались и, наконец, довели матч до волевой победы!

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